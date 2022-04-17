Гражданин открыл прицельную стрельбу в здании ДП Арцаха: один полицейский погиб
Житель города Чартар Мартунинского района Арцаха Серго Шакарян (1969 г/р.) около 22:25 часов 16 апреля незаконно пробрался на 2-й этаж Центра оперативного управления дорожной полиции, расположенного на улице Маштоца в Степанакерте, и из бывшего при нем автомата АК-74 открыл прицельную стрельбу по полицейским, осуществляющим службу.
Старший инспектор полиции дежурный Ж.Е. погиб на месте - от огнестрельных ранений в области грудной клетки.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила полиция МВД Арцаха.
"Затем Серго Шакарян с той же целью преследовал младшего инспектора дежурного А. Х., однако последнему удалось увернуться", - говорится в сообщении.
Согласно источнику, спустя некоторое время Серго Шакарян подвергся приводу в полицию.
Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело. Серго Шакарян арестован.
Были предприняты неотложные следственные действия, проводится предварительное следствие.
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