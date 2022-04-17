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Господь дает человечеству заветы мира. Католикос Гарегин II  

Господь дает человечеству заветы мира. Католикос Гарегин II  

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Католикос Всех Армян Гарегин  II    направил послание по случаю праздника Святого Воскресения Иисуса Христа и призвал молиться, чтобы дух взаимопонимания и солидарности усилился среди людей, и мир воцарился во всем мире, особенно в эти дни, в жизни братских народов Российской Федерации и Украины.

Как сообщили Арменпресс в информационной системе Первопрестола, Католикос Гарегин II пожелал, чтобы под руководством Бога в жизни человечества нашли скорейшее разрешение всех сложных и тревожных ситуаций, чтобы уберечь мир от новых бедствий.

"Наш Господь и сегодня дает человечеству заветы мира, братства и призвание жить с благочестием и гуманизмом", - подчеркнул Верховный Патриарх.

Полный текст на армянском здесь.


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