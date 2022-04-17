Господь дает человечеству заветы мира. Католикос Гарегин II  

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II направил послание по случаю праздника Святого Воскресения Иисуса Христа и призвал молиться, чтобы дух взаимопонимания и солидарности усилился среди людей, и мир воцарился во всем мире, особенно в эти дни, в жизни братских народов Российской Федерации и Украины.

Как сообщили Арменпресс в информационной системе Первопрестола, Католикос Гарегин II пожелал, чтобы под руководством Бога в жизни человечества нашли скорейшее разрешение всех сложных и тревожных ситуаций, чтобы уберечь мир от новых бедствий.

"Наш Господь и сегодня дает человечеству заветы мира, братства и призвание жить с благочестием и гуманизмом", - подчеркнул Верховный Патриарх.

Полный текст на армянском здесь.