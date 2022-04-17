Путин на неделе встретится с Пашиняном, в нынешней международной обстановке событие особого значения: СМИ

Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке событие особого значения", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отметили в программе.

Ранее Аппарат премьер-министра Армении сообщил, что в течение состоявшегося 9 апреля телефонного разговора Никол Пашинян проинформировал президента России о результатах состоявшейся 6 апреля при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля встречи с президентом Азербайджана И.Алиевым.

Собеседники подчеркнули важность договоренностей о подписании мирного соглашения с Азербайджаном и начале работ по делимитации. Президент Российской Федерации выразил готовность полностью поддерживать эти процессы.

Было затронуто вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Пашинян выразил ожидание армянской стороны, что российские миротворцы предпримут конкретные меры для обеспечения вывода вторгшихся азербайджанских подразделений.

Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации коснулись также вопросов экономического сотрудничества между двумя странами и договорились, что эти вопросы будут подробно обсуждены в ходе официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля.