В монастыре Амарас была отслужена Божественная Пасхальная литургия
Сегодня, 17 апреля, Армянская Апостольская Церковь отмечает Светлое Христово Воскресение.
В монастырском комплексе Амарас была отслужена Святая литургия. Церемонию благословения провел предводитель Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян.
Епископ Вртанес Абрамян отметил в беседе с корреспондентом Арцахпресс, что монастырский комплекс Амарас действительно имеет большое и важное значение для нас, христиан.
"Григорий Просветитель, окутав в душе малую часть своего видения, пришел в эту долину, чтобы построить исторический монастырь Амарас. Место это не обычное, и это почувствовали и оценили все наши цари и князья, начиная с царя Вачагана Благочестивого, оно является местом паломничества нашей правящей верхушки, потому что они ощутили его важность не только с точки зрения духовной безопасности, но и с точки зрения физической безопасности", - сказал он.
Символы дня, принесенные верующими Церкви (крашеные яйца, сладости) как знаки жизни и воскресения, были благословлены епископом, после чего верующие забрали их домой.
В Божественной литургии приняли участие бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, президент Араик Арутюнян, государственный министр Артак Бегларян, глава администрации Мартунинского района Эдик Аванесян, многие верующие церкви.
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