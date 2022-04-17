В Греции поминают жертв Геноцида армян. Министр иностранных дел сделал запись

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сделал запись в Facebook в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян.

«Сегодня в Греции отмечают День памяти жертв Геноцида армян. Наши мысли сегодня с армянами, живущими на нашей Родине и во всем мире.

Расширение географии международного признания Геноцида – долг человечества». как передает Арменпресс, посольство Армении в Греции представило перевод поста министра иностранных дел Греции на его странице в той же социальной сети.

Как сообщает страница дипмиссии, Чрезвычайный и полномочный посол РА в Греции Тигран Мкртчян выступил на поминовении жертв Геноцида армян.