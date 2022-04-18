Газоснабжение некоторых адресов административного округа Малатия-Себастия будет прекращено
10:05, 18 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С целью осуществления плановых работ 19 апреля с 10:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей в многоквартирных домах по адресу 26/4, 26/5, 26/6 улицы Бабаджаняна административного района Малатия-Себастия города Еревана и прилегающих общественных объектов различного назначения.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает "Газпром Армения", призывая потребителей газа соблюдать правила безопасности.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм