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Газоснабжение некоторых адресов административного округа Малатия-Себастия будет прекращено

Газоснабжение некоторых адресов административного округа Малатия-Себастия будет прекращено
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С целью осуществления плановых работ 19 апреля с 10:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей в многоквартирных домах по адресу 26/4, 26/5, 26/6 улицы Бабаджаняна административного района Малатия-Себастия города Еревана и прилегающих общественных объектов различного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает "Газпром Армения", призывая потребителей газа соблюдать правила безопасности.
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