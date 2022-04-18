В Японии заявили, что деталями финансовой G20 занимается Индонезия

Детали предстоящей встречи глав Минфинов и центральных банков стран - членов Группы двадцати (G20), включая участие в ней России, зависят от Индонезии как организатора. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, выступая в парламентском комитете.

"Что касается стран-участниц, то я слышал, что Индонезия разослала приглашения всем членам ["двадцатки"]. Касательно того, как каждое государство на это будет реагировать, я располагаю информацией, что российский министр примет участие в онлайн-режиме. Тем не менее всеми деталями занимается Индонезия", - сказал он.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского Минфина Вемпи Сапутру сообщило, что Силуанов планирует принять участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20. Кроме того, по словам чиновника, Джакарта рассматривает возможность приглашения и украинской делегации на предстоящее мероприятие.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите Группы двадцати, а если он сохранит за собой право участия в этой встрече, то лидеры некоторых стран могут отказаться от поездки на нее и отправят делегации более низкого уровня. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Путина в ближайшем саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации, при этом Кремль намерен ориентироваться преимущественно на организатора - Индонезию.