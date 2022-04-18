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В Армении за сутки подтверждено 8 случаев заболевания Covid-19

В Армении за сутки подтверждено 8 случаев заболевания Covid-19
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 18 апреля всего в Армении подтверждено 422 770 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 458 случаев выздоровления и 8622 летальных исхода.

От коронавируса в настоящее время получают лечение 2008 пациентов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.

За сутки проведено 1679 тестов, подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 10 граждан, зарегистрирован 1 случай летального исхода.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 17 тысяч 543.
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