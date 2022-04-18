Бельгия закрыла свои порты для судов под российским флагом

Начиная с воскресенья, 17 апреля, вступает в силу запрет на заход в бельгийские порты судов под российским флагом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал RTBF.

Эта мера в рамках пятого санкционного пакета ЕС затронет около шести тысяч российских судов, или судов, зафрахтованных российскими арендаторами, в портах Антверпена, Зебрюгге и Гента, отмечает СМИ со ссылкой на бельгийского министра юстиции и по делам Северного моря Винсента Ван Кикенборна.

Вместе с тем RTBF уточняет, что европейские правила по применению санкций предусматривают исключения для ряда судов, которым будет дозволено заходить в порты ЕС на основании специального разрешения, за которое ответственность несет конкретный порт.

Разрешение должно учитывать специфику "данного судна, порта и груза на данный момент", объясняют бельгийские морские власти. В каждом порту каждому кораблю необходимо получать новое разрешение. И разрешение будет выдаваться на разгрузку конкретного товара.

RTBF перечисляет многочисленные исключения, которые позволят российским судам заходить в бельгийские порты. В частности, речь идет о покупке, импорте или транспортировке в ЕС газа и нефти, а также всех фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных, продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения.

Заходы в бельгийские порты для российских судов могут быть разрешены также в гуманитарных целях.

Временно допускается транспортировка ядерного топлива и других товаров, необходимых для ядерных гражданских целей, а также угля.

По данным бельгийских властей, в настоящее время более десятка российских судов направляются к портам Северного моря, и только трем из них будет запрещен заход, учитывая все действующие исключения.

По данным бельгийских властей, в настоящее время более десятка российских судов направляются к портам Северного моря, и только трем из них будет запрещен заход, учитывая все действующие исключения.