Власти Колумбии сообщили о задержании одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны

Колумбийские военные и полицейские задержали главаря одной из банд в составе наркокартеля "Клан залива" Фаусто Паласиоса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил 17 апреля министр обороны южноамериканской республики Диего Молано.

"Был пойман главарь "Клана залива" по прозвищу Проклятый Патрик. Это один из самых разыскиваемых преступников в департаменте Сукре", - написал он в Twitter. По словам министра, задержанного обвиняют в "наркоторговле, вымогательстве и сговоре с целью совершения преступления".

Как сообщила пресс-служба ВМС Колумбии, Паласиос, руководивший бандой "Мануэль Хосе Гайтан", вступил в "Клан залива" в 2012 году. За информацию о нем было объявлено вознаграждение.

"Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей. В октябре прошлого года президент страны Иван Дуке сообщил о задержании главаря наркокартеля Дайро Усуги по прозвищу Отоньель.