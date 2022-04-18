Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофера
12:04, 18 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 18 апреля министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шаффера.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян, добавив, что подробности будут представлены позже.
Ранее, 11 апреля, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфо.
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