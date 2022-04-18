В Турции автобус с туристами попал в ДТП

Автобус попал в ДТП в Анталье, он перевозил группу туристов из Великобритании, среди пострадавших нет российских туристов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости атташе генконсульства РФ в Анталье Дмитрий Кошкин.

Ряд турецких СМИ сообщили в понедельник о ДТП с автобусом в Анталье, по их данным, пострадали не менее 10 человек.

"По данным местных властей, автобус перевозил группу туристов из Великобритании. Среди пострадавших российских туристов нет", - сообщил собеседник агентства.