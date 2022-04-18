В Латвии начались учения с участием 3 тыс. военнослужащих ВС республики и стран НАТО

Международные учения Namejs 2022 с участием около 3 тыс. военнослужащих национальных вооруженных сил и подразделений из нескольких стран Североатлантического альянса начались в понедельник в Латвии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Задачей военной тренировки является отработка взаимодействия национальных и союзных сил для решения оборонных задач", - говорится в сообщении.

Для участия в Namejs 2022 в Латвию прибывают воинские подразделения Великобритании, Литвы, Польши, США, Чехии и Эстонии. В маневрах также будет задействован дислоцированный в Латвии сводный батальон НАТО передового базирования, в состав которого входят подразделения Албании, Италии, Исландии, Испании, Канады, Польши, Словакии, Словении, Черногории и Чехии.

Командование союзников направило на учения моторизованные и десантные подразделения, артиллерию, авиацию, а также представителей оперативного планирования и материально-технического обеспечения. Namejs 2022 будут проводиться в несколько этапов до 27 мая.