В чемпионате мира по боксу среди женщин Армения выступит с 4 участницами

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В чемпионате мира по боксу среди женщин из Армении примут участие 4 спортсменки.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Ануш Григорян, Екатерина Сичан, Ани Овсепян и Гаяне Тер-Барсегян примут участие в чемпионате мира среди женщин, который пройдет в Стамбуле.



Команда подготовится к чемпионату мира посредством двух учебно-тренировочных сборов. К предстоящему в мае чемпионату мира команда готовится в Олимпиаване Еревана, а до этого она под руководством Рафаэля Меграбяна находилась в Цахкадзоре.