Иран пригрозил нанести удар по центральным районам Израиля в случае малейшей угрозы

Вооруженные силы Ирана в случае малейшей угрозы со стороны Израиля нанесут удар по центральным районам этой страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси на церемонии, посвященной празднованию национального Дня армии.

"Если с вашей стороны последует малейшее движение, угрожающее нашей нации, то целью наших вооруженных сил станет центр израильского режима", - цитирует его агентство IRNA.

По словам президента, "Израиль стремится нормализовать отношения со странами региона, при этом малейшее передвижение израильских сил [в этих странах] не останется незамеченным ВС и разведкой Ирана".

15 апреля израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска, где были размещены иранские установки ПВО и радары. Как передал вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath, удары были нанесены также по военной колонне, доставившей партию иранских беспилотников на базу шиитских отрядов "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом (с 1979 года) и Иорданией (с 1994 года).