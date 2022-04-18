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Мирзоян и Шофер обменялись мнениями о начале мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Мирзоян и Шофер обменялись мнениями о начале мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера.

Собеседники обменялись мнениями о начале переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел РА, была подчеркнута важность реализации договоренностей по вопросам создания комиссии по делимитации и пограничной безопасности.

Арарат Мирзоян представил Эндрю Шоферу ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны подробно обсудили гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны, в частности, немедленное освобождение, репатриацию армянских военнопленных, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.
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