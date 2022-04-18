Какой урожай собрала Грузия в 2021 году – новая статистика

В 2021 году в Грузии увеличилось производство зерновых культур, а овощей сократилось. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".

Развитие сельского хозяйства и импортозамещение – является приоритетом правительства Грузии. Это одно из главных направлений политики Грузии. Обработка земель и выращивание сельхозпродукции не прерываются даже в условиях пандемии COVID-19.

Согласно данным "Сакстата", в 2021 году однолетними культурами было засеяно 212,1 тысячи гектаров, что на 1% больше показателя 2020 года. При этом основную часть занимали посевы кукурузы, пшеницы, ячменя и картофеля.

Производство пшеницы в 2021 году составило 136,1 тысячи тонн, что на 32,9% больше, чем в 2020 году. За отчетный период увеличилось и производство ячменя на 28,4% и составило 58,3 тысячи тонн. Так, в 2021 году производство кукурузы снизилось на 8,6% (до 233 тысяч тон).

Что касается овощей и фруктов, то в прошлом году увеличилось лишь производство картофеля на 12,7% (235,1 тысячи тонн). Производство других овощей снизилось на 15,4% (149 тысяч тонн).