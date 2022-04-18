Эндрю Шофер подчеркнул приверженность США мандату Минской группы ОБСЕ
15:06, 18 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 18 апреля секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Совета безопасности РА.
В ходе встречи Армен Григорян представил ситуацию в Нагорном Карабахе в результате недавнего вторжения азербайджанских вооруженных сил. Госсекретарь также подтвердил готовность армянской стороны поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всестороннему, всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатель Эндрю Шофер подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены своему мандату в рамках Минской группы ОБСЕ.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам мира в регионе и безопасности.
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