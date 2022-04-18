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Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры

Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно послу, который дал интервью изданию Politico, США должны решить, кем для них является Россия — партнером, соперником, оппонентом или врагом.

"Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", - отметил Антонов.

 


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