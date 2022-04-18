В Мариуполе начал работать детский сад №38, как передает Арменпресс, об этом сообщила РИА Новости сотрудница детского учреждения.

"Детский сад № 38 уже возобновляет свою работу. Почти в том же составе, в котором был. Открыты две ясельные, шесть садовых групп. Сейчас решаются вопросы об организации горячего питания деткам, об оплате. Все эти вопросы решаются индивидуально. Поэтому у родителей есть возможность выходить на работу, потому что детский сад открыт и функционирует", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, "сегодня дети пришли (в сад - ред.), находятся со своими воспитателями. "Поэтому все хорошо - выходим на работу и работаем", - сказала она, поблагодарив также за гуманитарную помощь для детей - печенье и соки - то, что так любят дети.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.