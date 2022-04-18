Боевики обстреляли парламент Сомали из минометов во время заседания

Здание федерального парламента Сомали подверглось в понедельник минометному обстрелу, ранен один из депутатов и кандидат в президенты республики от оппозиции Абдирахман Абдишакур. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его словам, большое количество снарядов разорвалось у здания парламента в столице страны Могадишо в момент, когда там проходило заседание. Ранены несколько человек, включая лидера партии "Вадажир" Абдишакура. Власти обвинили в обстреле боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Новый состав федерального парламента Сомали был приведен к присяге 14 апреля. Открывшееся в понедельник второе заседание первой сессии посвящено вопросам выборов спикеров обеих палат. Обстрел произошел в момент, когда депутаты завершили голосование, утвердив, что выборы спикера верхней палаты состоятся 26 апреля, нижней - спустя сутки. После этого на совместной сессии палат должен быть избран новый президент Сомали. Нынешний глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед, срок мандата которого истек в феврале прошлого года, добивается переизбрания. Общее число кандидатов на пост президента достигает десяти.