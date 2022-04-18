Музей-институт Геноцида армян пополнился более тысячи экспонатами

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. За последний год музейный фонд Музея-института Геноцида армян пополнился более чем тысячей экспонатов благодаря пожертвованиям как армянских, так и иностранных граждан. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщил директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян. Это личные вещи, документы, фотографии и т.д. В частности, историк Геворг Язичян пожертвовал многочисленные листовки, обращения и сочинения на тему Геноцида армян, использованные в ливано-армянской действительности 1960-2020 гг.

За последние недели музею было передано более десятка картин бельгийского художника Само Асланяна. Ваан Бурназян передал семейные реликвии Бурназян-Ананян – часы, банкноты Первой Республики Армения. От Феликса Циглера из Швейцарии получена книга швейцарского миссионера Якоба Кунцлера подаренная автором Карен Эппе. Арам Григорян подарил фотографии и письма Хедвиг Булля. От проживающего в Швейцарии священника Т.Шнорк Чекиджяна получены пояс ручной работы и ювелирный инструмент арабкирского ювелира Саргиса Кеозупулукяна. Всего музейный фонд пополнился 1423 экспонатами.



В 2021 году библиотека музея пополнилась 913 единицами литературы. В частности, музей пополнился более чем 50 книгами из личной библиотеки эксперта по геноциду Исраэла Чарни. В результате договоренности с руководством Института истории НАН РА библиотека пополнилась около 70 наименованиями профессиональной литературы, изданной Институтом истории за последние 10 лет.