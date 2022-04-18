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Азиатские индексы - 18-04-22

Азиатские индексы - 18-04-22

ТОКИО, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.08% и составил 26799.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1880.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 3195.52 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21518.08 пункта.


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