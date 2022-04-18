Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-04-22

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 апреля, курс доллара США сократился на 0.09 драмa и составил 471.35 драм. Курс евро сократился на 0.42 драмa и составил 509.11 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 5.97 драм. Курс британского фунта сократился на 1.77 драмa и составил 614.07 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 5.68 драмa и составила 29751.59 драм. Цена серебра сократилась на 0.08 драмa и составила 388.78 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.