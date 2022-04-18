Специалисты Армении и других стран обсудят проблемы преподавания темы Геноцида армян 

В Музее-институте Геноцида армян 20-22 апреля пройдет международная конференция «Проблемы преподавания Геноцида армян в 21 веке». Как сообщил на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян, будет представлено 29 докладов. Спикеры из разных учреждений Армении, также есть участники из США, Ливана, Израиля, Руанды, Камбоджи, Испании, России.

«Одно дело, что мы думаем, другое дело, что думает профессиональное сообщество. Очень важно услышать мнения наших коллег, исследователей и педагогов. Сегодня детям сообщают о прошедших событиях. Поскольку память о Геноциде армян является одним из столпов нашей идентичности, очень важно, чтобы информация касалась не только прошлого, но и делала переход на настоящее.

Мы должны понять, как это можно сделать. Проблема в том, чему вы учите и как вы учите. Совершенно не ставится проблема закрепить стереотип жертвы, наоборот, должны быть предложены знания, которые вызовут у учащихся чувство гордости, должно быть представлено, насколько армянский народ смог противостоять с оружием, сражаться без оружия, выстоять, победить. Это важные качества, которым следует учить детей в этом возрасте», - сказал Арутюн Марутян.

Преподаватели и исследователи на конференции постараются выявить пробелы, поделиться опытом, предложить пути решения.