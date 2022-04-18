Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине
19:04, 18 Апрель, 2022
Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку российско-украинским переговорам в Стамбуле.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба ООН.
"В воскресенье генеральный секретарь беседовал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Генеральный секретарь выразил неизменную поддержку стамбульскому процессу в связи с войной на Украине и подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров для распространения гуманитарной помощи и эвакуации людей", - говорится в сообщении.
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