В Грузии задержали пять человек за планы присоединиться к террористам на Ближнем Востоке

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) в 2021 году задержали пять человек, планировавших перебраться на Ближний Восток и примкнуть к террористам. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете о работе ведомства за 2021 год.

"В 2021 году Служба госбезопасности начала расследование по факту членства в террористической организации. В результате проведенных мероприятий были задержаны и взяты под стражу пять человек. Указанные лица планировали перебраться на Ближний Восток и воевать в рядах террористической организации", - сказано в документе. В какую именно террористическую организацию планировали вступить задержанные, не указывается.

Вместе с тем СГБ сообщает, что на данный момент в Сирии находятся 15 граждан Грузии и члены их семей. Они воюют на стороне террористов. В прошлом году в республике не было зафиксировано ни одного факта финансирования терроризма.