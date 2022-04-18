Не менее 57 детей погибли в результате наводнения на северо-востоке ЮАР

По меньшей мере 57 детей погибли и еще пять числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на северо-востоке ЮАР. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом в понедельник сообщило южноафриканское радио Eyewitness News со ссылкой на министерство начального образования страны.

"От наводнений пострадали 630 школ, из них 124 серьезно", - цитирует радио официального представителя министерства Элиджу Мланга.

Глава правительства провинции Квазулу-Наталь Силе Зикалала в воскресенье заявил, что число жертв наводнения достигло 443, еще 63 человека числятся пропавшими без вести. Наибольшее количество смертей (более 350) приходится на мегаполис Дурбан, расположенный на берегу Индийского океана.

Под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды с 8 апреля над ЮАР завис циклон. Особенно сильно пострадала провинция Квазулу-Наталь, где полностью разрушены 4 тыс. административных зданий и жилых домов, еще более чем 20 тыс. причинен серьезный ущерб. Размыты многие автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах до сих пор нет электричества, мобильной связи и питьевой воды. Приостановлено обучение в сотнях школ, не работают многие магазины и отделения банков.