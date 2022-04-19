Циципас победил в турнире Monte Carlo Masters
08:39, 19 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Греческий теннисист Стефанос Циципас сохранил за собой титул победителя международного турнира в Монте-Карло.
Как сообщает «Арменпресс», Стефанос Циципас второй год подряд становится победителем турнира ATP Master 1000 Monte Carlo. В финале мужского одиночного разряда греческий теннисист соперничал с представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиным и выиграл в двух сетах, 6:3, 7:6.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет более 5 миллионов евро.
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