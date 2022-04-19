Цены на цветные металлы - 18-04-22

ЛОНДОН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 3285.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 10315.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2435.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 33175.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 43043.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 4412.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42350.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.