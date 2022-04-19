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В поселке Цахкашат прозвучит сирена

В поселке Цахкашат прозвучит сирена
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 апреля в 12:00 в поселке Цахкашат общины Туманян Лорийской области состоится тренинг на тему «Организация и проведение мероприятий гражданской обороны». Как передает «Арменпресс», МЧС РА сообщает, что будет активирована сирена поселка.
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