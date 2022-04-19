Европейские индексы - 18-04-22

МОСКВА, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 14163.85 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 6589.35 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7616.38 пункта, а российский RTSI снизился на 3.07% и составил 926.08 пункта.