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Европейские индексы - 18-04-22

Европейские индексы - 18-04-22

МОСКВА, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 14163.85 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 6589.35 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7616.38 пункта, а российский RTSI снизился на 3.07% и составил 926.08 пункта.


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