Шарль Мишель поддерживает усилия премьер-министра по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе
11:38, 19 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Европейского Совета Шарль Мишель выразил поддержку усилиям премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, направленным на укрепление мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Как сообщает «Арменпресс», об этом Мишель написала в своем микроблоге "Twitter".
«Я имел телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы продолжить недавние обсуждения в Брюсселе. Я полностью поддерживаю его усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — написал Мишель.
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