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Никол Пашинян прибыл с двухдневным официальным визитом в Россию

Никол Пашинян прибыл с двухдневным официальным визитом в Россию
МОСКВА, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян прибыл в Российскую Федерацию с двухдневным официальным визитом. В аэропорту Премьер-министра РА встретили заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, начальник Управления государственного протокола МИД России Игорь Богдаш.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегически-союзнических отношений. Будет сделана ссылка на выполнение трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 20 ноября 2021 года.

20 апреля Никол Пашинян также встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.
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