Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны

Турецкая операция на севере Ирака представляет угрозу для национальной безопасности страны, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении канцелярии иракского президента Бархама Салеха.

Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих.

"Канцелярия президента с беспокойством следит за нынешними турецкими операциями на иракской территории в регионе Курдистан и считает их нарушением иракского суверенитета и угрозой для иракской национальной безопасности", - сообщается в заявлении.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.