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Япония предоставит Украине средства химзащиты и беспилотники

Япония предоставит Украине средства химзащиты и беспилотники

Япония предоставит Украине маски и одежду, способные защитить от химического оружия, а также беспилотные летательные аппараты, как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси.

"На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники", - цитируют Киси местные СМИ.

Он отметил, что грузы будут отправлены коммерческими рейсами, как только будут готовы.

"Мы продолжим оказывать максимально возможную поддержку украинскому правительству", - заявил Киси.


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