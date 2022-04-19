Япония предоставит Украине средства химзащиты и беспилотники
12:58, 19 Апрель, 2022
Япония предоставит Украине маски и одежду, способные защитить от химического оружия, а также беспилотные летательные аппараты, как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси.
"На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники", - цитируют Киси местные СМИ.
Он отметил, что грузы будут отправлены коммерческими рейсами, как только будут готовы.
"Мы продолжим оказывать максимально возможную поддержку украинскому правительству", - заявил Киси.
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