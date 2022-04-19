Государственный симфонический оркестр Армении будет популяризировать классическую музыку с помощью ИТ-инструментов
13:01, 19 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях популяризации деятельности Государственного симфонического оркестра Армении посредством информационных технологий, сделать классическую музыку доступной для широкой публики, при поддержке оркестра был сформирован почетный совет. Президент – Александр Есаян, президент Союза предприятий передовых технологий, соучредитель Team Telecom Armenia.
Как сообщает «Арменпресс», в почетный совет вошли соучредитель PicsArt Микаэл Варданян, соучредитель Service Titan и Ваге Кузоян, президент Благотворительного фонда «Дети Армении» Гаро Армен, финансовый директор SADA Systems Лусине Егиазарян, с которыми подписаны меморандумы о взаимопонимании.
«Жизнь оркестра изменилась в 2019 году, когда в Армении симфоническим концертом стартовала Международная конференция WCIT. Мы оказались на сцене благодаря Александру Есаяну – его идее. Я думаю, что классическая музыка и академическое искусство могут быть сильнее, если идти в ногу с ИТ-индустрией. С помощью технологий мы можем охватить более широкую массу, и тот концерт стал ярким тому подтверждением», - сказал 19 апреля на встрече с журналистами художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.
По словам дирижера, они воплощают в жизнь идеи Армянского государственного симфонического оркестра и его коллектива, работая с людьми, которые изменили мир, то, что они сделали и делают с помощью высоких технологий.
Сергей Смбатян, касаясь предстоящих мероприятий, отметил, что они дадут концерты как в Армении, так и за рубежом. Они выступят с приглашенными дирижерами, а 16-й концертный сезон завершится в июле.
Будет запущен Международный конкурс Хачатряна, будет завершен ряд записей, а также будет завершен онлайн-концертный зал DJTL Arm Symphony, где будут выпущены записи оркестра за 7-8 лет.
"У нас есть большой архив классической музыки, произведений армянских композиторов и зарубежных авторов, которые для нас представляют безусловную ценность", - сказал дирижер.
Александр Есаян отметил, что сотрудничество в рамках WCIT нашло широкий отклик не только в Армении, но и на мировом рынке, различные медиа-площадки первыми анонсировали музыку, исполняемую с помощью искусственного интеллекта в Армении.
По его словам, это долгосрочное сотрудничество, направленное на подчеркивание успехов оркестра на международной арене, популяризацию армянских и других авторов, представление армянской культуры на мировом рынке и спонсирование концертов.
«Наши компании добились успеха в ИТ-среде. ИТ-инструменты можно использовать для исполнения классической оркестровой музыки на мировых сценах. Расширилось количество людей, интересующихся классической музыкой, а сотрудничество с ИT принесет пользу и молодежи».
Микаэл Варданян подчеркнул, что они способствуют развитию классической музыки, делая ее доступной и воспринимаемой «молодыми людьми» и детьми.
«Доступность и креативность лежат в основе наших продуктов благодаря теоретическому содержанию. То же самое можно сделать и с классической оркестровой музыкой. У нас есть возможность представить в мире классическую музыку как продукт», — заключил Варданян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм