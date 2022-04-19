В Швеции выделят $1 млрд на прием украинских беженцев

Правительство Швеции намерено выделить миграционному управлению страны 9,8 млрд крон (более $1 млрд) на связанные с приемом украинских беженцев расходы. Эти цифры содержатся в представленном 19 апреля проекте весеннего бюджета, передает Арменпресс.

"Правительство выделяет 9,8 миллиарда крон миграционному управлению на жилье и пособия", - пояснил на пресс-конференции министр финансов Микаэль Дамберг.

"Беженцы попадают в основном в соседние страны, но многие едут и в Швецию, - указано в пресс-релизе правительственной канцелярии. - Правительство выделяет значительно увеличенные средства, чтобы можно было справиться с новой ситуацией. Правительство также предлагает временную дополнительную поддержку муниципалитетам, которые берут на себя ответственность за прием, который будет происходить путем более равномерного распределения по всей стране. Для поддержки важных усилий, предпринимаемых некоммерческими организациями, предлагается выделить дополнительные средства". Средства будут взяты из фонда помощи развитию.

Правительство также ожидает, что инфляция составит 4,6% в этом году и 1,8% в 2023 году. Рост ВВП в этом году оценивается на уровне 3,1%, в 2023 году - 1,6%.

Ранее глава миграционного управления Микаэль Риббенвик сообщил, что количество украинских беженцев в стране составляет 29 тыс. человек - 11 тыс. детей в семьях и около 18 тыс. взрослых, 22 тыс. из них уже получили вид на жительство. В Швеции, по расчетам управления, число мигрантов с Украины может достичь 76 тыс.