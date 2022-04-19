В ходе визита Никола Пашиняна в РФ будет подписан пакет документов: Песков







«Для Никола Пашиняна запланированы очень интенсивные контакты с членами правительства России. Там будет подписан целый пакет документов», — сказал Песков.



Правительственная делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла в Российскую Федерацию с двухдневным официальным визитом. ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию будет подписан пакет двусторонних документов. Как передает «Арменпресс» , "РИА Новости" сообщает, что Песков напомнил, что Никол Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным.«Для Никола Пашиняна запланированы очень интенсивные контакты с членами правительства России. Там будет подписан целый пакет документов», — сказал Песков.Правительственная делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла в Российскую Федерацию с двухдневным официальным визитом.