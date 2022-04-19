Посол РА в Греции принял участие в мероприятии, посвященном годовщине Геноцида армян в Каламате

ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 18 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян посетил греческий город Каламата.



Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на посольство РА в Греции, Тигран Мкртчян принял участие в мероприятии, посвященном 107-й годовщине Геноцида армян, организованном местной мэрией совместно с Союзом армян Каламаты, в котором участвовали предстоятель армянской епархии Греции, его преосвященство архиепископ Гегам Хачерян, мэр Каламаты Атанасиос Василопулос, депутат парламента Греции Периклис Мандас, представители армянской общины Греции и города Каламата.



С приветственной речью на мероприятии выступил мэр Каламаты Атанасиос Василопулос. В своем выступлении он отметил, что Геноцид армян, произошедший 107 лет назад, продолжает оставаться в центре внимания международного сообщества, подчеркнув важность увековечивания памяти невинных жертв.



С приветственной речью выступил также предстоятель армянской епархии Греции, его преосвященство архиепископ Гегам Хачерян, подчеркнув, что за геноцидом армян, произошедшим 107 лет назад, последовали геноциды понтийских греков и ассирийцев в 1955 года, события в Константинополе, захват Кипра в 1974г. и вторжение в Арцах турецко-азербайджанского тандема 2020 году, в результате которого погибли тысячи людей, были разрушены церкви, культурные памятники.

В своем приветственном слове депутат парламента Греции Перикл Мандас отметил, что парламент Греции и впредь будет требовать от международного сообщества признания Геноцида армян, чтобы человечество не столкнулось с подобными злодеяниями.



С приветственным словом выступил Посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян, отметив, что для него большая честь участвовать в мероприятии, посвященном 107-й годовщине Геноцида армян, в рамках первого визита Посла Республики Армения в греческий город Каламата. Посол отметил, что в эти дни мероприятия, посвященные Геноциду, проходят в разных городах Греции, в том числе в Афинах, Ксанти, Александрополисе, Салониках, Каламате и других городах. В своем выступлении посол подчеркнул, что Греция является одной из уникальных стран, где и большие, и малые города помнят те дни, чтут память невинных жертв. В этом контексте посол Мкртчян заявил, что это чрезвычайно важно, так как упоминание является важным шагом на пути к предотвращению геноцидов.



В то же время посол подчеркнул, что Армения вместе с Грецией, Кипром и рядом других дружественных стран регулярно составляет проекты резолюций по предотвращению геноцида в Совете ООН по правам человека. Посол выразил глубокую признательность братскому греческому народу за поддержку естественного союзника Армении и армянского народа, подчеркнув, что и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего укрепления союзнических отношений между двумя странами.



Посол отметил, что у двух народов есть общие ценности, общие угрозы, а также общая история, которая играет уникальную роль в становлении двух государств.



В завершение своего выступления посол Мкртчян поблагодарил греков Каламаты за увековечение памяти невинных жертв Геноцида армян вместе с армянской общиной Каламаты.



После мероприятия состоялась церемония возложения венков к армянскому хачкару, посвященному Геноциду армян, мэром Каламаты, посольством РА в Греции, членами парламента Греции, представителем командующего вооруженными силами Греции в Каламате, армянской общиной Греции и председателем Совета Армянской церкви Каламаты.