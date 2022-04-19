В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе госсекретов, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства", - говорится в пресс-релизе КНБ.

Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж" и "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса республики.

"Следственным судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснила пресс-служба.