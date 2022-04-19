Лавров заявил о начале следующей фазы операции РФ на Украине
Россия начинает следующую фазу специальной операции на Украине, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.
"Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции", - добавил министр.
Лавров отметил, что российская операция направлена "на полное освобождение Донецкой и Луганской республик", о чем было объявлено изначально.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Накануне, 18 апреля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что спецоперация РФ на Украине проходит согласно плану.
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