КГД опубликовал список 1000 крупных налогоплательщиков: на первом месте Зангезурский медно-молибденовый комбинат

ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Информация о налогах, уплаченных первой 1000 крупных налогоплательщиков за январь-март 2022 года, была опубликована налоговым органом.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет госдоходов, отмечая, что за первый квартал 2022 года 1000 крупных налогоплательщиков выплатили в государственный бюджет более 327 млрд 72 млн драмов.



Сумма платежей, произведенных в налоговый орган, составила более 278 млрд 321 млн драмов, а сумма платежей, произведенных в таможенный орган, составила более 48 млрд 751 млн драмов.



Зангезурский медно-молибденовый комбинат занимает первое место в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков, за ним следует «Газпром Армения». Третьим по величине налогоплательщиком в стране является «Министерство обороны РА», затем компания «Гранд Тобако». International Masis Tobacco замыкает пятерку крупнейших налогоплательщиков.



Ознакомиться со списком 1000 крупных налогоплательщиков можно на официальном сайте Комитета государственных доходов.



Список опубликован на основании критериев, установленных настоящим постановлением Правительства Республики Армения, в частности, в список включены государственные и муниципальные управленческие учреждения.