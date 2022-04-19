В Европарламенте призвали как можно скорее объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал как можно скорее объявить Украину страной - кандидатом на вступление в ЕС, передает Арменпресс.

"Украинцы ожидают сейчас ясного сигнала - одобрения статуса кандидата на вступление, а именно, немедленно", - сказал Вебер во вторник в интервью медиагруппе Funke. "Наш ответ должен быть следующим: "Ваша борьба того стоит, добро пожаловать в ЕС!", - считает он.

"ЕС сейчас должен не вести формальные дискуссии о процедуре [вступления], а должен направить политический сигнал", - утверждал Вебер. По его мнению, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует "уже представить предложение о проведении ближайшего заседания Европейского совета".

Фон дер Ляйен 8 апреля передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество. 18 апреля Киев вернул Брюсселю заполненную анкету.