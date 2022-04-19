По приглашению Артура Давтяна Генеральный прокурор Грузии посетил Армению: подписан меморандум о сотрудничестве

ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Армению прибыла делегация во главе с Генеральным прокурором Республики Грузия Ираклием Шотадзе.



Как сообщили «Арменпресс» в Генеральной прокуратуре РА, Визит генпрокурора Грузии в Армению проходит в в рамках приглашения, сделанного генеральным прокурором Ра Артуром Давтяном во время визита в Грузию еще 30 мая 2018 года.





Встреча генеральных прокуроров двух стран состоялась 19 апреля в Генеральной прокуратуре РА. Артур Давтян поблагодарил своего грузинского коллегу за то, что он принял приглашение и сделал возможным отложенный визит по объективным причинам.



Он выразил надежду, что благодаря многовековым историческим и культурным связям, роли многочисленной армянской общины в Грузии встречи генеральных прокуроров станут более частыми, что соответствует теплым, дружеским отношениям между двумя соседними странами.



Генеральный прокурор РА подчеркнул, что высокий уровень доверия между генпрокурорами двух стран позволяет оперативно решать вопросы, связанные с процессами взаимной правовой помощи и экстрадиции. Он посчитал образцовым совместный интерес к внедрению электронного правосудия и обмену опытом борьбы с криминальной субкультурой.



Артур Давтян отметил, что международно-правовое сотрудничество по уголовным делам осуществляется не только на основе двусторонних, многосторонних международных договоров, но и на основе дружеских отношений и доброй воли прокуратур двух стран. Он высоко оценил заботливое отношение грузинского народа и государства к гражданам Армении в сферах туризма, перевозки грузов в Армению через территорию Грузии. Особо отмечен вклад грузинской стороны в решение гуманитарных проблем, обусловленных последствиями развязанной Азербайджаном против Армении агрессивной войны.



Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что его визит выведет отношения между прокуратурами на новый уровень. Он отметил, что братство армяно-грузинских народов имеет многовековую историю, товарооборот между двумя странами, взаимные визиты граждан динамично растут, Грузия приближается к Армении в регионе как к важной опоре.



Он выразил уверенность, что углубление сотрудничества между прокуратурами двух стран в правовой сфере будет способствовать дальнейшему укреплению как этих связей, так и совместной борьбы с транснациональной преступностью. Ираклий Шотадзе любезно пригласил Артура Давтяна принять участие в международной конференции прокуроров, которая состоится в Тбилиси в сентябре.



В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности защиты прав граждан друг друга, особенно на пограничных пунктах пропуска, созданием механизмов связи между пограничными прокуратурами, усилением контроля на армяно-грузинской границе, совершенствованием совместной борьбы с незаконным переходом границ.



По итогам встречи Артур Давтян и Ираклий Шотадзе подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между прокуратурами Армении и Грузии. Последнее создает правовую основу для сотрудничества в других сферах, связанных с эффективной реализацией уголовно-правовой информации, обменом опытом, повышением квалификации прокурорских работников.



Достигнута договоренность в ближайшее время разработать и принять программу конкретных мероприятий, вытекающих из меморандума, а также сделать встречи на уровне генеральных прокуроров более частыми.