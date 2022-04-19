ЕК заявила, что предоставление Киеву большего количества оружия не значит продление войны

Предоставление Евросоюзом Украине больше оружия не означает продление войны, а помощь в защите страны, передает Арменпресс․

С таким утверждением выступил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Больше оружия не означает больше войны, а больше способностей для Украины защищать свою страну, своих граждан", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему ЕС продлевает войну, предоставляя Украине все больше и больше оружия, и делает ли Брюссель что-либо, чтобы остановить боевые действия.