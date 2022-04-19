СМИ: Байден сообщил Обаме, что планирует добиваться переизбрания в 2024 году

Президент США Джо Байден сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на источники.

"Это последнее указание на то, что Байден собирается переизбираться на второй срок", - отмечает газета. Ранее нынешний президент говорил о планах вновь бороться за Белый дом на пресс-конференции в Брюсселе в марте.

"Байден хочет участвовать в выборах, и он явно стремится к тому, чтобы все об этом знали", - сообщил один источник. По его словам, Байден остается тем представителем Демократической партии, у которого есть наиболее весомые шансы победить на выборах экс-президента США Дональда Трампа в случае выдвижения его кандидатуры от Республиканской партии. "Он [Байден] считает, что он единственный, кто может победить Трампа", - сообщил источник, знакомый с содержанием беседы Байдена и Обамы.

Белый дом отказался комментировать беседу, отмечает газета, а один из советников Байдена сказал, что президент сам публично заявлял, что собирается пойти на второй срок.

Газета указывает, что планам Бадена добиться переизбрания могут помешать низкие рейтинги. Так, согласно данным последнего опроса, проведенного на прошлой неделе телекомпанией CNBC, деятельность Байдена на посту президента сейчас одобряют всего 38% американцев, не одобряют - 53%. А его экономическую политику одобряют лишь 35% опрошенных. Но до выборов 2024 года еще далеко, и положение в экономике может измениться, считают наблюдатели.

"Помимо штормовых политических ветров и низких рейтингов вопросы вызывает также возраст Байдена", - указывает газета. Байдену сейчас 79 лет, а в начале второго срока, если он победит на выборах 2024 года, ему будет уже 82 года.