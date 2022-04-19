Проблем остаётся много: Путин о Нагорном Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в связи с Нагорным Карабахом остаётся много проблем. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Путин сказал об этом в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, находящимся с двухдневным официальным визитом в Российской Федерации.

«Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остаётся много, согласен с Вами. Мы с Вами постоянно в контакте: не знаю, если не каждую неделю, то каждые десять дней точно говорим по телефону, да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период. Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать», - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в основе правовых отношений между Арменией и Россией за предыдущие годы подписано 200 документов, и это создаёт хорошую возможность работать практически по всем направлениям.

«За 2021 год у нас рост был 12,8 процента, по нашей статистике. А за первые месяцы этого года – плюс ещё 50 процентов. Это очень хороший показатель, особенно в современное время», - заключил Путин.