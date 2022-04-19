Министерство обороны РФ заявило, что российская армия прекратила огонь и открыла гуманитарный коридор для выхода с комбината "Азовсталь" в Мариуполе украинских формирований.

"С 14:00 мск 19 апреля Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"С этой целью введен "режим полной тишины", прекращены любые боевые действия, подразделения Вооруженных сил России и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние", - сообщил Мизинцев.

Он заявил, что Минобороны РФ призвало Киев отдать приказ украинским силам на комбинате "Азовсталь" "о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления". "Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", - сказал Мизинцев.

Российские военные заявили, что гарантируют сохранность жизни всем украинским формированиям, которые сложат оружие и покинут Мариуполь по гуманитарным коридорам, а также пообещали соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Мизинцев заявил, что эти гарантии доведены украинской стороне через вице-премьера Украины Ирину Верещук.

По его словам, в непосредственной близости к комбинату на трех направлениях созданы три гуманитарные колонны.

"Первая - с западного направления на улице Шевченко, вторая - с восточного направления на проспекте Победы, третья - с северного направления на улице Таганрогская", - сказал представитель Минобороны РФ.

"В составе каждой гуманитарной колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи", - сказал Мизинцев.

"На всех маршрутах движения гуманитарных колонн Вооруженные Силы России совместно с формированиями Донецкой Народной Республики неукоснительно соблюдают "режим тишины", - сообщил он.