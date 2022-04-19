В рамках официального визита премьер-министра Пашиняна в РФ подписано 7 двусторонних документов: ДОПОЛНЕНО

В рамках официального визита в РФ состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя премьер-министра Пашиняна, президент РФ отметил: “Уважаемый Никол Владимирович, очень рад Вас видеть.

Ваш визит приурочен к 30-летию установления дипотношений между нашими странами. Знаю, что у Вас очень большая программа: ещё встречи с руководством Правительства, Федерального Собрания, потом поездка в Нижний Новгород.

Запланировано подписание ряда документов к довольно солидной базе: 200 документов у нас в основе наших правовых отношений подписано за предыдущие годы, и это создаёт хорошую возможность работать практически по всем направлениям.

Одно из ведущих – это, безусловно, экономика. За 2021 год у нас рост был 12,8 процента, по нашей статистике. А за первые месяцы этого года – плюс ещё 50 процентов. Это очень хороший показатель, особенно в современное время.

Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остаётся много, согласен с Вами. Мы с Вами постоянно в контакте: не знаю, если не каждую неделю, то каждые десять дней точно говорим по телефону, да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период.

Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать”.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил: “Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за приглашение с официальным визитом посетить Российскую Федерацию. Как Вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение, потому что приурочен к 30-летию дипломатических отношений между нашими странами и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне. Я надеюсь, что в итоге этого визита эта динамика не только продолжится, но и будет более эффективной.

Мы действительно постоянно находимся в контакте: очень часто встречаемся, постоянно разговариваем, имеем телефонные разговоры, – ещё и потому, что наша повестка двусторонних отношений, она очень насыщенна практически во всех отраслях, начиная с экономики и заканчивая культурой, образованием и военно-техническим сотрудничеством.

Россия является стратегическим союзническим партнёром Армении. Мы эффективно взаимодействуем в Евразийском экономическом союзе, в СНГ, в Организации Договора о коллективной безопасности. Ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе.

Должен ещё раз отметить Вашу исключительную роль в деле прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. После этого российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе. Нужно отметить, что в целом, конечно же, деятельность российских миротворцев обеспечивает безопасность. Кажется, нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы сделать деятельность миротворцев более эффективной.

И, конечно же, главный политический вопрос в нашем регионе – это урегулирование нагорно-карабахской проблемы. Я уверен, что сегодня мы об этом тоже поговорим.

И действительно, у нас, у моего визита очень насыщенная повестка, но довольно-таки большая часть этой повестки связана с этими переговорами, с сегодняшней встречей. Я уверен, что нам удастся провести результативные переговоры.

Ещё раз благодарю Вас и ещё раз – очень рад Вас видеть”.

Президент РФ Владимир Путин также добавил: “Вы упомянули про сотрудничество в области культуры. У нас и к Вашему визиту, и к 30-летию установления дипотношений приурочены Дни культуры Армении в России и Дни духовной культуры России в Армении. Я думаю, это тоже привлечет внимание и будет очень полезно”.

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В рамках официального визита премьер-министра Республики Армения в Российскую Федерацию между двумя странами были подписаны следующие документы: